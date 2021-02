신정훈 국회의원, 설 명절 앞두고 지역구 민생탐방

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 신정훈 더불어민주당 국회의원(전남 나주·화순)은 설 명절을 앞둔 8일 화순우체국과 화순고인돌시장을 방문해 택배 종사자들과 시장상인들을 격려하고 애로사항도 청취했다.

신정훈 의원은 “최근 택배서비스 종사자들의 과로나 안전문제에 대한 사회적 우려가 커지고 있다”며 “택배노동자들이 더 나은 환경에서 일할 수 있도록 지원방안을 강구하겠다”고 말했다

이어 코로나19 여파로 침체된 전통시장 활성화에 힘을 보태고자 화순고인돌시장을 찾아 상인들을 격려했다.

신정훈 의원은 9일 목사고을 나주시장, 10일 영산포 풍물시장을 방문해 전통시장 소상공인들의 애로사항을 청취할 예정이다.

신정훈 의원은 “모두가 어려움을 겪고 있지만, 소상공인과 자영업자 여러분들의 피해가 크다”며 “현장에서 청취한 민심을 토대로 전통시장을 살릴 수 있는 정책마련과 예산지원을 위해 노력하겠다”고 말했다.

