하나카드 "캐치패션서 구매시 최대 18% 캐시백"

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 다가오는 봄 시즌을 맞아 다양한 해외 직구 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 이벤트는 하나카드 해외여행·쇼핑 특화 플랫폼인 '글로벌 머스트 해브'의 해외직구라운지에서 진행 된다.

먼저 2월 한달 간 국내 유일의 프리미엄 쇼핑 플랫폼인 '캐치패션'과 캐시백 이벤트를 진행한다. 하나 비자카드로 상품 결제 시 18% 캐치패션 캐시백, 하나카드로 상품 결제 시 16% 캐치패션 캐시백을 받을 수 있다. 구찌, 보테가베네타, 발렌시아가 등 유명 브랜드 상품을 최대 50%까지 저렴하게 구매 할 수 있다.

또 하나카드 해외직구라운지에서 2월 한달 간 ▲합산 30만원 이상 결제 고객 중 추첨을 통해 시그니엘 서울 숙박권(1박)을 5명에게 증정하며 ▲ 합산 10만원 이상 구매 고객 중 선착순 100명에게는 스타벅스 아메리카노(톨사이즈) 1매가 제공된다.

해외직구라운지에서는 3월 31일까지 하나머니 적립 이벤트도 진행한다. ▲아마존, 알리익스프레스에서 50달러 이상 결제 시 7000 하나머니, 100달러 이상 결제 시 1만2000 하나머니가 적립되며, ▲타오바오, 아이허브에서 50달러 이상 결제 시 5000 하나머니, 100달러 이상 결제 시 1만 하나머니가 적립된다. 하나머니는 즉시 현금화 (계좌이체, 인출) 할 수 있는 하나카드 포인트이다.

하나카드 해외직구라운지에서는 해외 직구 관련 피해를 보호하기 위해 해외 직구 보험 무료 서비스를 운영 중에 있다. 이 서비스는 미배송·파손·반품 3가지 부분에 대해 1인 기준 구매 건당 최대 30만원, 연간 3회 범위 내에서 무료로 보상 받을 수 있고, 단순 변심에 의한 반품에 대해서도 보험서비스를 제공한다.

