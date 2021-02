황희, 국회 본회의 병가 내고 스페인 가족여행

"근무 경력 짧은 비서진이 사유를 적어내면서 착오 생겨"

월 평균 60만원 생활비도 논란 "딸 학비 많이 들어 아껴 써"

황희 문화체육관광부 장관 후보자가 국회 본회의 기간 병가를 내고 스페인 등으로 가족 여행을 다녀와 논란이 일고 있다. 황 후보자 측은 "착오가 있었다. 청문회에서 성실하게 소명하겠다"고 밝혔다.

국회 문화체육관광위원회 최형두 의원(국민의힘)이 7일 공개한 20대 국회 본회의 상임위 불출석 현황 자료에 따르면, 황 후보자는 2016~2021년 본회의에 열일곱 차례 불참했다. 여덟 번은 '일신상의 사유(병가)'였다. 그러나 2017년 7월 20일, 그는 가족과 함께 열하루 스페인을 여행하고 있었다. 당시 본회의에서는 문재인 정부 출범 첫 추가경정예산안 처리가 논의됐으나 더불어민주당 의원 스물여섯 명이 불출석해 정족수 부족 사태가 벌어졌다. 집단 퇴장했던 자유한국당(국민의힘) 위원들이 복귀해 겨우 추경안을 처리할 수 있었다.

황 후보자는 2017년 3월에도 본회의에 불출석하고 미국 출장을 다녀왔다. 당시 사유 역시 병가. 황 후보자 측은 "단순한 행정적 실수"라고 해명했다. "근무 경력이 짧은 비서진이 사유를 적어내면서 착오가 생겼다"고 했다. 국민의힘 측은 "월 60만 원으로 생활하면서 해외여행을 다녀오고, 외국인학교에 다니는 딸 학비로 연간 4200만 원을 쓰는 건 앞뒤가 맞지 않는다"고 지적했다.

황 후보자가 국회에 제출한 근로소득 원천징수영수증에 따르면 그의 2019년 세후 소득은 1억3800만원이다. 아파트 월세·채무 상환금·보험료·기부금·예금 등을 제외한 황 후보자와 배우자·자녀 세 가족의 한 해 지출액은 720만원, 월 평균 약 60만원이다. 비현실적이라는 지적에 황 후보자 측은 "출판기념회 수입 등 의무적으로 신고하지 않아도 되는 소득이 있었다"고 해명했다. "딸 학비가 많이 들어 생활비를 아껴쓴 것도 사실"이라고 했다. 황 후보자 딸이 2019년 전학한 목동의 한 자율형사립고는 연 학비가 약 4200만원이다.

황 후보자는 국회 국토교통위원으로 활동하며 한국수자원공사의 수익 사업을 허가하는 법안을 처리하고 대가성 후원금을 받았다는 의혹도 받고 있다. 국회 문체위 김예지 의원(국민의힘)에 따르면 황 후보자는 2018년 3월 수자원공사가 부산 스마트시티에 건물을 짓고 수익 사업을 할 수 있도록 하는 법 개정안을 발의했다. 법안은 4개월 뒤에 통과됐다. 시민단체 사법시험준비생 모임은 "혜택을 보게 된 수자원공사 고위 간부로부터 500만원씩 두 차례 후원금을 받았다"고 주장했다. 황 후보자를 정치자금법 위반으로 처벌해달라는 고발장을 대검찰청에 제출했다. 황 후보자 측은 "후원자와 모르는 사이"라고 밝혔다. 법안에 대해서도 "발의는 했으나 여야 합의로 처리된 사안"이라고 해명했다.

