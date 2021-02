지난해 식중독 환자수 2002년 이후 최저…"코로나19 영향"

학교급식 인원 줄면서 개학기·하절기 식중독 발생 크게 줄어

[아시아경제 서소정 기자] 코로나19로 손씻기 등 개인 위생수칙이 강화되면서 지난해 식중독 환자수가 최근 10년 이래 최저치를 나타냈다.

7일 식품의약품안전처(처장 김강립)에 따르면 지난해 식중독 발생건수는 178건, 식중독 환자수는 인구 100만명당 53명으로, 식중독 관련 통계를 작성한 2002년 이후 가장 적은 환자수를 기록했다.

이는 최근 5년 평균 식중독 발생과 비교할 때 발생건수는 52%, 환자수는 40% 수준이다.

코로나19로 위생에 대한 국민들의 관심이 높아지고, 집단급식소 이용 환경 변화와 안전관리 강화 영향에 따른 것으로 풀이된다.

지난해 식중독 발생이 가장 많은 시설은 ‘음식점’이었다. 음식점 식중독 발생건수는 103건으로 시설 중 가장 많았으나, 지난 5년 평균 210건 보다 절반 수준으로 감소했고 환자수도 1870명에서 827명으로 대폭 줄었다.

학교 집단급식소 식중독 발생건수는 16건으로 지난 5년 평균인 34건보다 감소했고, 환자수도 2304명에서 448명으로 크게 감소했다. 이는 코로나19로 출석일수가 줄어 학교급식 인원이 줄면서 개학기·하절기에 집중 발생하던 식중독이 크게 감소했기 때문이다.

기타장소 발생 건수와 환자수도 24건, 381명으로 5년 평균인 59건, 1650명에 비해 크게 감소했다. 코로나19로 인해 지역축제 등 대규모 행사가 취소되면서 식중독 또한 감소한 것으로 보인다.

반면 학교 외 집단급식소 식중독 발생건수는 33건, 환자수는 1086명으로 지난 5년 평균인 925명보다 약간 늘었다.

월별로는 3~5월과 8~9월에 발생건수가 크게 준 것으로 나타났다. 3~5월은 코로나19 확산 초기로 개인위생이 철저해졌고, 8~9월은 6월 안산유치원 식중독 사고 후 관리가 강화되면서 감소에 영향을 줬다는 분석이다.

폭염일수도 식중독 발생과 연관성이 있는 것으로 나타났다. 최근 5년 평균 여름 폭염일수는 18일, 최고기온 30℃ 이상인 날이 40일이었던데 반해, 지난해 폭염일수는 9일, 30℃ 이상인 날이 26일로 예년의 절반수준이었는데 30℃ 이상인 날짜수가 환자수 발생과 유사한 패턴을 보인다는 설명이다.

식약처는 "코로나19에 따른 개인위생에 대한 새로운 인식과 실천이 식중독 발생 역대 최저 기록에 큰 역할을 끼친 것으로 보인다"며 "앞으로 집단급식소 식중독 예방 교육·홍보를 강화하는 등 사전 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

