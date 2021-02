강원도, 설 명절 '반려동물 유기?유실 방지' 동행 캠페인

2.8~14 다중이용시설서 안전사고 예방

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 설 명절 기간(2.8~14) 중 다중이용시설에서의 반려인 펫티켓 안내 등 유기?유실 방지와 반려견 안전사고 예방을 위한 반려동물 동행 캠페인을 벌인다.

6일 도에 따르면, 캠페인은 18개 시·군 동물보호 담당 공무원과 동물보호 명예감시원, 강원도 수의사회 등과 협조해 터미널?역, 전통시장, 대형마트 등 반려동물을 동반한 사람이 자주 왕래하는 장소에 현수막 게재, 포스터 부착 등 비대면 방식으로 진행한다.

특히, 맹견 보험가입 의무화(2.12 시행)와 반려견 동반 외출 시 목줄·인식표 착용, 배설물 수거와 동물 등록 의무 등 반려견 소유자 의무 사항과 안전 관리 위반 처벌 내용을 집중적으로 홍보할 계획이다.

반려인의 긴급 상황을 대비해 설 연휴 기간 중 영업을 하는 동물위탁관리업소와 응급진료가 가능한 관내 동물병원 정보를 시?군별 홈페이지에 안내한다.

서종억 동물방역과장은 "동물이 보호받고 생명이 존중되는 동물보호 문화를 정착시키고 건전한 반려 문화 확산을 위해 최선을 다하겠다"며 "반려동물 소유자 등이 동물보호법상의 의무 사항과 생활 속 펫티켓을 지켜달라"고 당부했다.

