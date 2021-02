美 국방부 "올해 중반까지 전세계 미군 배치 검토 마무리"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 국방부가 올해 중반까지 전 세계에 주둔 중인 미군 배치에 대한 검토를 마무리할 계획이라고 밝혔다.

존 커비 국방부 대변인은 5일(현지시간) 언론 브리핑에서 "국방부는 미군 주둔범위와 자원, 전략 등 전 세계 미군 배치 검토를 진행할 것"이라고 말했다.

그는 "우리는 이 검토를 진행하면서 동맹, 파트너들과 긴밀히 상의할 것"이라며 "올해 중반까지는 완료될 것으로 예상한다"고 말했다.

하루전 조 바이든 대통령은 국무부에서 연설하며 전세계에 배치된 미군에 대한 검토를 진행하고 미군 주둔이 외교정책, 국가안보 우선순위와 적절히 부합하도록 하겠다고 밝힌 바 있다.

바이든 대통령은 이 검토가 진행되는 동안 트럼프 정부가 결정한 주독 미군 감축 계획이 중단된다고 발표했다. 이번 조치로 주한 미군 감축 가능성도 낮아졌다는 평가가 나온다.

