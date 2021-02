[아시아경제 성기호 기자]한국핀테크산업협회는 한국사회투자와 핀테크 스타트업 육성 활성화와 투자 연계 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

전일 체결한 이번 업무협약은 ▲핀테크 스타트업 육성에 필요한 인프라 공유 및 인적 교류 ▲스타트업 육성 지원 프로그램 공동 개발 및 운영 ▲핀테크 투자 활성화를 위한 협업 등이 주요 내용이다.

류영준(카카오페이 대표) 한국핀테크산업협회장은 “이번 업무협약이 회원사들의 성장에 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 핀테크 산업 발전과 금융소비자의 권익 신장을 위한 다양한 협력 활동을 전개해 나가겠다”고 밝혔다.

