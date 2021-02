[아시아경제 지연진 기자] 현대일렉트릭 현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 17,450 전일대비 250 등락률 -1.41% 거래량 318,966 전일가 17,700 2021.02.03 15:09 장중(20분지연) 관련기사 [기업 자금조달] '신용도↓' 현대일렉, 삼성증권 지원 400억 한도대출[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[e공시 눈에 띄네]코스피-8일 close 은 지난해 4분기 매출액이 전년대비 12.6% 감소한 4914억원을 기록했다고 3일 공시했다. 이 기간 영업이익은 207억원으로 흑자전환했고, 당기순손실은 82.5% 감소한 270억원이었다.

지난해 매출액은 전년대비 2.3% 증가한 1조8113억원, 영업이익은 727억원이었다. 같은기간 당기순손실은 84% 감소한 535억원이었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr