[아시아경제 지연진 기자] 알톤스포츠는 지난해 매출액이 전년대비 44% 늘어난 449억원, 영업이익은 52억원으로 흑자전환했다고 3일 공시했다. 이 기간 당기순이익도 55억원으로 흑자전환했다.

