파라다이스호텔·리조트, '마이 프라이빗 밸런타인데이' 프로모션

1대 1 서비스 강화한 디너, 케이크 등 마련

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스호텔·리조트가 다가오는 밸런타인데이를 맞아 다양한 프로모션을 실시한다고 3일 밝혔다.

파라다이스시티는 디럭스 스위트 룸에서 개인적인 시간을 보낼 수 있는 '러브 미 소 스윗' 한정 패키지를 선보인다. 라스칼라의 밸런타인데이 스페셜 디너 코스와, 비노 파라다이스에서 고른 와인과 뱅쇼 DIY 키트, 사계절 온수풀, 파라다이스 아트 스페이스 무료 입장 등이 포함됐다. 안심 호캉스를 위한 '세스코 바이러스 케어 키트'를 증정하고, 홈페이지 예약 시 100% 당첨 '럭키 스크래치 이벤트'도 참여 가능하다. 오는 13~14일 이틀간 이용 가능하며 가격은 52만원부터다(VAT 별도).

파라다이스호텔 부산은 '로맨틱 밸런타인' 패키지를 출시한다. 비노 파라다이스 뱅쇼 DIY 키트, 파라다이스 시그니처 플라워 박스와 함께 야외 오션스파 씨메르의 '윈터 시트론 스파' 및 오션스파 풀 무제한 이용 혜택을 담았다. 13~14일 이틀간 이용 가능하며, 가격은 디럭스 오션 테라스 룸 기준 29만원부터다(VAT 별도).

파라다이스호텔 부산의 닉스 스테이크 앤 와인은 스페셜 파르페와 수비드 포크, 전복 및 해산물 파스타 등으로 구성한 9코스 디너를 선보인다. 메인 메뉴로 한우 채끝 등심과 안심 스테이크 중 선택할 수 있으며 밸런타인 스페셜 디저트와 페어링 와인도 맛볼 수 있다. 전문 소믈리에가 고객 테이블로 직접 서빙하는 게리동 서비스를 더해 고객 안심과 편의성을 강화했다. 가격은 1인 기준 16만원이다(VAT 포함).

파라다이스시티 1층 가든 카페에서는 바닐라 크림과 딸기무스가 올라간 하트 모양의 '모 나무르' 스페셜 케이크를 판매한다. 오는 11일부터 14일까지 호텔 로비 앞에서 픽업할 수 있는 드라이브스루 서비스를 운영할 예정이다. 파라다이스호텔 부산 1층 부티크 베이커리에서는 녹차 초코 시트에 생크림을 넣은 초콜릿 무스가 어우러진 '레드 디자인' 스페셜 케이크와 '플라워 햄퍼'를 만나볼 수 있다.

한편 파라다이스호텔·리조트는 안전한 영업장 환경 조성을 위해 '치휴(治休) 캠페인'을 진행 중이다. 방역·위생 관리 전담팀을 신설해 객실, 레스토랑, 레저시설, 공용공간 등 호텔 전반에 대해 철저한 방역과 위생 점검을 실시하고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr