광진구, 설 종합대책…선별진료소·24시간 콜센터 운영

코로나19 방역 강화 중점, 선별진료소·임시선별검사소 정상 운영...8~15일 8일간 구민 안전과 생활 안정 위한 종합대책 추진

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 민족 최대 명절인 설을 맞아 구민들의 편안하고 따뜻한 설 연휴를 보낼 수 있도록 ‘2021 설 종합대책’을 추진한다.

구는 연휴기간 중 발생할 수 있는 각종 사고예방 및 구민 불편사항을 최소화하기 위해 8일부터 15일까지 8일간 설 종합대책 추진 기간으로 정하고 ▲훈훈한 명절 보내기 ▲물가안정대책 ▲교통대책 ▲제설·한파대책 ▲안전·화재 대책 ▲의료·보건대책 ▲구민생활 불편해소 ▲공직기강 확립 등 8대 분야를 중점 추진할 계획이다.

특히, 구는 코로나19 방역 강화를 중점으로 두고 종합대책을 추진한다. 먼저 빈틈없는 진료체계 유지를 위해 24시간 콜센터를 운영, 광진구보건소 선별진료소(평일·주말 오전 9~오후 6시) 및 자양·중곡 임시선별검사소(평일 오전 9~오후 6시, 주말 오후 12~ 4시)를 정상 운영한다.

또, 코로나19 재난안전대책본부 상황실도 1일 13명씩 총 104명 근무, 자가격리 전담공무원으로 699명이 투입된다.

구는 설 연휴기간 문화시설, 유흥시설, 음식점 등 사람이 몰릴 수 있는 시설을 대상으로 핵심방역수칙 점검을 하고, 유동인구가 많은 동서울터미널 하차장과 로비에서 하차객을 대상으로 발열체크와 손소독을 요청할 예정이다.

더불어 연휴 기간 직계가족이라도 거주지가 다른 5인 이상 모임 금지를 적극 홍보하고 있다.

구는 2월10일부터 15일까지 6일간 24시간 종합상황실을 운영한다.

종합상황실은 ▲교통대책반 ▲제설대책반 ▲공원대책반 ▲청소대책반 ▲의료대책반 등 5개 대책반을 편성해 분야별 긴급 상황에 신속히 대처, 구민 불편을 해소할 방침이다.

이와 함께 어려운 이웃들이 따뜻한 설 연휴를 보낼 수 있도록 복지지원대상 주민과 기관을 위문방문, 사회복지시설 안전관리 강화를 위한 시설 점검을 추진한다.

아울러, 한파 및 안전·화재사고 예방을 위해 상황근무 체계를 유지, 긴급사태 발생 즉시 비상연락망을 가동, 유관기관과 대응체계를 구축할 예정이다.

또, 응급진료안내 상황실을 운영해 지역 내 응급의료 기관인 건국대병원과 혜민병원에서 응급 환자 발생 시 진료가 가능하도록 비상진료체계를 유지, 연휴기간 진료 가능한 의료기관과 휴일지킴이 약국을 지정해 구 홈페이지에 게시하고 안내한다.

이 밖에도 구민 생활 불편 해소를 위해 청소상황반을 운영, 청소민원에 신속하게 대처할 계획, 10일까지 연휴 전 쓰레기 사전 집중 수거기간을 갖고 14일부터는 정상 운영한다.

