지역 기업과 함께한 대학 … 동명대, 3년간 특허·기술지원 400건 넘게 쏟아내

소재·부품·장비 분야 중소기업 신제품 개발지원 봇물



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19 위기에도 불구하고 동명대학교가 소재·부품·장비 분야 중소기업의 신제품 개발지원에 봇물을 터뜨리고 있어 주목받고 있다.

산학공동기술개발과제 42개, 기술경영지도 96건, 시제품제작지도 44건 등 총 182건의 기업지원에 최근 3년간 특허출원만 총 137건이다.

동명대 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+)육성사업단(사업단장 신동석) R&BD센터(센터장 김상길)는 대학의 연구 인프라를 활용한 중소기업의 기술개발 지원과 애로기술 해소를 위해 산학공동기술개발과제과 기술경영지도, 시제품제작지도 등 기업지원 프로그램을 운영하고 있다.

최근 3년간 182건의 기업지원을 통해 ▲2018년 50건, ▲2019년 46건, ▲2020년 41건 등 총 137건의 특허를 출원했다.

영풍산업은 기존 수중 구조물이나 물체, 해저면 검사용 로봇을 제어하기 위한 수중 점검 로봇용 제어시스템을 올해 동명대와 산학공동기술개발과제로 개발했다.

김수용 영풍산업 대표는 “LINC+사업의 기업지원을 통해 한국수력원자력에 혁신 시제품으로 납품해 매출액도 올랐고, 고용 창출에도 큰 성과를 거뒀다”고 말했다.

김 대표는 “이후에도 R&BD센터와 지속적인 협력으로 후속 연계 사업을 진행하고 싶다”고 말했다.

동명대는 지난 3년간 기업 지원을 통해 ▲2018년 33건, ▲2019년 34건, ▲2020년 33건 등 총 100건의 기술이전을 했다. 현재는 네트워크 스위치 인쇄물과 아크릴 접합을 위한 이송 시스템 등 73건은 특허등록 돼 기업체와 사업화 관련 기술이전을 논의 중이다.

김상길 R&BD센터장은 “일본의 수출규제 조치와 코로나19로 인해 소재·부품·장비 분야 중소기업들이 크나큰 어려움에 직면해 있지만, 이 위기를 넘어 한 단계 도약하도록 지속적인 상생 협력을 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr