나주시, 전남대병원 신축·이전 유치전 ‘최적지 강조’

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)가 전남대학교 병원 유치전에 본격 돌입했다.

시는 지난달 28일 전남대병원에서 병원건립추진단을 발족하고 병원 신축·이전에 대한 논의를 공식화한다고 1일 밝혔다.

시는 전남지역 의료 환경 개선과 지리·교통적 여건, 산업적 역량 연계 등을 고려해 나주가 전남대병원 새 병원 유치에 있어 최적지임을 강조했다.

강인규 시장은 이날 입장문을 내고 “전남대병원 신축에 따른 유치는 전남지역의 열악한 의료여건을 개선하기 위한 절호의 기회가 될 것이다”며 “국립대학교 병원이 지닌 공공성을 고려할 때 새 병원은 상대적으로 열악한 전남지역으로 이전해야한다”고 말했다.

이어 “전남대병원은 광주와 전남을 잇는 교통의 요충지에 건립돼야 한다”며 “나주는 광주, 무안공항과 인접해있고 고속열차가 정차하는 한편 광주, 강진고속도로 등과 연결된 전남 중부권의 교통의 중심지이다”고 덧붙였다.

강 시장이 입장문에서 밝힌 보건복지부 보건의료실태조사에 따르면 전남지역 인구 백만명 당 상급종합의료기관 수는 0.5개로 전국 평균 0.8에 비해 한참 뒤떨어진 수준이다.

의사 수 역시 전국 평균 1890명 보다 부족한 1597명으로 조사돼 의료 시설, 인력 충원이 요구되는 상황이다.

특히 광주·전남이 추진 중인 ‘광주-나주 간 광역철도망 구축사업’이 확정된다면 나주는 광주와 전남을 잇는 교통 허브로 발돋움 할 것이다.

시와 전남대학교 간 산업적 역량을 연계하는 시너지 효과도 어필했다.

강 시장은 “빛가람 혁신도시 16개 공공기관, 오는 2022년 개교 예정인 한전공대와 더불어 대한민국 에너지수도로 나아가고 있는 시의 산업생태계는 환자맞춤형 통합진료, 최첨단 헬스케어 융복합 연구, 세계적 의료인력 양성이 이뤄질 새 병원을 뒷받침하는 기반이 될 것이다”며 “최첨단 스마트병원으로 거듭날 전남대병원과 지역 산업생태계와의 연계를 강화해가겠다”고 밝혔다.

한편, 나주시의 전남대병원 유치 입장은 이번이 처음이 아니다.

지난 2018년 전남대병원 신축·이전 논의가 불거졌을 당시 시는 병원 유치를 위한 T/F팀을 즉각 구성하고 각종 행·재정적 인센티브 지원을 약속하는 등 강한 의지를 드러낸 바 있다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr