롯데호텔, 마음온도 37°C 캠페인 후원금 기부

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데호텔은 1일 소외계층 아동들의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 ‘마음온도 37°C 캠페인’ 진행으로 조성한 후원금을 ‘구세군자선냄비’에 기부했다고 밝혔다.

마음온도 37°C는 롯데그룹과 구세군이 2016년부터 진행하고 있는 사회공헌 캠페인으로 구세군에 1만원이상 기부한 후원자들에게 ‘나눔 목도리 키트’를 증정하고 후원자가 직접 만든 목도리도 함께 기부하는 참여형 봉사활동이다.

롯데호텔 임직원들이 참여한 이번 캠페인은 지난해 12월 24일부터 약 20일간 1인당 1개씩 뜨개질 키트를 받아 직접 목도리를 만드는 비대면 방식으로 진행했다. 후원금은 구세군을 통해 저소득층 어린이 등의 난방비 지원에 활용되며 완성된 목도리도 온정의 손길의 필요한 아이들에게 전달될 예정이다.

롯데호텔 관계자는 “도움이 필요한 어린이들에게 후원금과 더불어 직접 만든 목도리로 마음을 전할 수 있어 기쁘다”며 “이번 캠페인을 계기로 여러 소외계층의 어려움에 관심을 두고 적극적으로 마음의 온기를 나눌 것”이라고 말했다.

