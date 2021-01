"재택근무 부모의 현실"…엄마 뉴스 생방송 도중 '아장아장' 걸음마 성공

[아시아경제 최은영 기자] 코로나19 여파로 수개월째 자택에서 생방송을 진행하던 미국의 한 기상캐스터가 방송 도중 갑자기 등장한 10개월 아들로 인해 진땀을 뺐다.

지난 28일(현지시간) 미국 ABC 등 외신은 로스앤젤레스와 캘리포니아 지역 일기 예보를 진행하는 레슬리 로페즈 씨가 생방송 도중 겪은 웃지 못할 일화를 소개했다.

로페즈 씨는 이날 생방송으로 남부 캘리포니아를 덮친 폭풍우에 관해 빠르게 설명하던 중 갑자기 당황스러움을 감추지 못했다. 10개월 된 그의 아들 놀란이 잠옷 바람으로 달려와 그녀의 다리를 붙잡았기 때문이다

로페즈 씨는 태연한 얼굴로 다시 방송을 이어갔지만, 놀란이 엉금엉금 기어와 자신의 다리를 두 손으로 붙잡자 웃음을 참지 못했다.

며칠 전부터 걸음마를 시작한 놀란은 이날 스스로 두 발로 서는 데 성공했고, 놀란이 생방송 화면에 나오는 것을 확인한 로페즈 씨는 아예 놀란을 품에 안고 나머지 방송을 진행했다.

로페즈 씨는 방송을 마치며 "보시다시피 아기가 막 걷기 시작했습니다. 제가 잠시 평정심을 잃었습니다"라고 말하며 시청자들에게 양해를 구하기도 했다.

그러나 로페즈 씨의 우려와는 달리 방송 이후 시청자들은 "덕분에 이른 아침부터 재밌었다", "재택근무를 하는 부모의 현실을 보여줬다", "아기를 더 보고 싶다. 귀엽다" 등의 반응을 보이며 그녀를 격려했다.

로페즈 씨와 아들 놀란에 대한 관심이 확산되자 ABC뉴스는 일기예보 코너에 정식으로 두 사람을 등장시키기도 했다. 로페즈 씨는 "응원을 많이 받았고, 많은 사람이 '일기예보에서 아기를 좀 더 보고 싶다'라고 환호하기도 했다"라며 감사함을 전했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr