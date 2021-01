SK이노 지원한 소셜벤처 에이런, 폐수 재활용 기술로 글로벌 공략

[아시아경제 김혜원 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 280,000 전일대비 3,500 등락률 +1.27% 거래량 3,020,600 전일가 276,500 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 SK이노, 유럽 배터리 3공장 건설…축구장 98개 부지 확보SK이노베이션, 주가 28만 7500원.. 전일대비 3.98%SK이노베이션, 배터리 매출 첫 1兆 돌파 close 이 지원하는 친환경 소셜벤처 '에이런(Arun)'이 폐수 재처리 기술력을 해외에서 인정받았다.

에이런은 수처리용 여과 장비인 '마이크로 필터링 시스템(Non-Clogging Filtering System, NCFS)' 시험용 설비를 미국, 캐나다 등 해외 지역에 첫 납품했다고 30일 밝혔다.

에이런은 폐수 처리 기술을 통한 오염수 재활용으로 환경오염을 최소화할 뿐 아니라 합리적인 비용으로 설비 유지를 가능하게 해 해외에서 경제적, 환경적 가치가 우수하다는 점을 평가받았다.

에이런과 미국 에스엘디 마케팅은 지난 25일 미국 텍사스, 아칸소, 오클라호마, 루이지애나, 뉴멕시코 등 5개주에 대해 50만달러 규모 독점 영업 계약을 체결했다. 에이런은 에스엘디 마케팅을 통해 텍사스 지역에 있는 민간 기업에 시험용 설비를 납품했다. 이 설비는 앞으로 3개월 이상 시험 운영을 거쳐 사업장에 확대 적용될 예정이다.

에이런은 캐나다의 미생물 처리시스템 개발 회사인 오솔노와도 공동 기술 협약을 체결했다. 에이런은 향후 오솔노에 설치한 시험용 설비 운영을 마치면 오솔노의 미생물 처리 시스템과 묶어 패키지로 판매하는 것을 계획하고 있다.

이 설비는 ▲고농도(500ppm 이상) 및 미세입자(0.5μm) 제거 및 혼탁한 폐수 처리 개선 ▲막힘 현상이 발생하지 않고 연속적으로 가능한 필터링 ▲별도 세척 공정이 불필요하고 저동력을 사용해 기존 대비 85% 낮은 유지 관리비 절감 ▲기존 장치 대비 최대 12배 설치 면적 축소 등을 돕는다.

이 외에도 에이런은 미국 물 산업 엑셀러레이터인 이매진 H2O에 국내 기업 최초로 선정됐다. 이매진 H2O는 전 세계 약 129개 스타스업 기업에 약 5억달러 투자를 유치한 미국의 물 산업 전 엑셀러레이터다. 에이런은 이번 대회에서 글로벌 수처리 회사 산하 투자기관인 수에즈 벤처로부터 평가받아 선정됐다.

SK이노베이션은 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 관점에서 2019년부터 환경부와 함께 공모전을 개최하면서 환경 문제 해결 및 환경 분야 사회적 경제 생태계 활성화를 위해 사회적기업과 소셜벤처를 발굴하고 육성 지원하고 있다. 에이런은 지난해 11월 열린 공모전에서 최종 선발된 3개 기업 중 하나로, 1억원의 성장 지원금과 함께 집중 육성 대상으로 선정됐다.

