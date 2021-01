비대면 인문학으로 4차 산업 혁명 시대 이끈다

동대문구, 2월1일부터 겨울방학 ONⅡ캠프 '생각의 채움 인문학' 교육

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 겨울방학을 맞아 학생들이 미래인재 역량을 키울 수 있도록 ‘겨울방학 ONⅡ캠프 '생각의 채움 인문학’을 2월1일부터 온라인에서 운영한다.

이번 겨울방학 캠프는 우리 주변에서 일어나는 다양한 현상들에 대해 스스로 질문을 던지고 답을 찾아가는 과정을 통해 생각하는 힘을 기를 수 있는 '철학편'으로 준비했다.

진정한 인문학은 지식으로 아는 것이 아닌 삶에 적용할 수 있는 지혜가 되어야 한다는 취지에서다.

이번 ‘겨울방학 ONⅡ캠프 '생각의 채움 인문학- 철학편’은 ▲예술이란 무엇인가 ▲아름다움이란 ▲올바름이란 ▲로봇, 투표하고 세금을 내야할까 등 4개 주제 8차시로 구성됐다.

이번 특강은 2월1~2월4일 오전 10시에 유튜브 채널(DBS동대문구청 인터넷방송) 및 동대문구 교육비전센터 누리집을 통해 순차적으로 게재, 학부모와 학생들이 자유롭게 시청할 수 있다.

동대문구 교육비전센터에서는 이번 특강을 시작으로 학생들이 자신만의 관점을 키워 글로벌 시대의 미래인재 역량을 겸비할 수 있도록 2021년 한 해 동안『생각의 채움 인문학』이라는 주제로 매월 다양한 분야의 스마트 온라인 교육특강을 진행하고 있다.

유덕열 동대문구청장은 “창의 융합적 사고를 갖춘 미래인재가 필요한 AI가 생활화되는 4차 산업혁명시대를 대비해 학생들의 잠재적 능력을 끌어낼 수 있도록 창의사고 미래인재 교육을 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

동대문구 교육비전센터에서는 지역내 초등학교 4학년~중·고교학생을 대상으로 진로학습 상담 컨설팅을 무료로 운영하고 있으며, 비대면 온라인 진로학습상담도 진행한다.

1:1 학습심리상담 예약문의 및 온라인 상담은 동대문구 교육비전센터 누리집나 전화를 통해 할 수 있다.

