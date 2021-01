과기정통부 "최소규제 원칙으로 토종 OTT 기업 지원"

29일 국내 OTT 관련 기업 간담회

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 국내 주요 인터넷동영상서비스(OTT) 관련 기업인들과 각 기업의 올해 사업전략 및 업계 애로사항을 논의하고 정책방안을 모색하기 위한 간담회를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 간담회는 지난해 6월 범정부 '디지털 미디어 생태계 발전방안' 발표 이후 국내 기업의 신규 OTT 출시, OTT 기업의 콘텐츠 투자 확대와 해외진출 등과 같은 시장의 변화를 확인하고 기업 지원을 확대하기 위해 마련됐다.

왓챠, 카카오M, 콘텐츠웨이브, 쿠팡, 티빙 등 국내 OTT 기업들은 올해 콘텐츠 투자계획, 해외진출 계획 등을 발표했다. 아울러 기업들의 노력이 정부의 불필요한 규제로 지연되거나 막히지 않도록 정부가 '디지털 미디어 생태계 발전방안'을 통한 최소규제 원칙이 지켜져야 한다는 의견도 전달했다.

과기정통부는 우리 OTT 기업들의 발전을 위해 관계 부처와 협력해 디지털 미디어 생태계 발전방안을 수행한다. 웹드라마 같은 OTT 특화 콘텐츠 제작지원을 확대하고, 미디어 지능화 기술과 AI 기반 자동번역 시스템 기술 개발 등 업계 수요에 바탕을 둔 종합 지원 정책을 추진한다.

구체적으로 ▲오리지널 콘텐츠 제작 활성화를 위해 세액공제과 자율등급제를 실시한다. 오리지널 콘텐츠 제작을 지원하고 디지털미디어 콘텐츠 펀드도 조성한다. ▲OTT 특화 기술 개발 차원에서 미디어 지능화 기술개발과 AI 기반 자동번역 시스템을 만들고 OTT 특화 신규과제도 발굴한다. ▲제작 시설·설비 지원 차원에서는 1인 미디어 콤플렉스를 조성하고 빛마루 방송지원센터를 건립한다. ▲해외진출 지원 차원에서 단말-플랫폼 협업 진출을 돕고 시장조사·법률상담 서비스를 제공하며 비즈니스 매칭도 지원한다. 아울러 ▲지속발전 기반 마련을 위해 중장기 제도개선과 인력 양성을 지원한다.

최기영 과기정통부 장관은 "오늘 간담회를 통해 ICT와 한류콘텐츠의 대표적 융합서비스인 OTT에 대한 우리 기업의 경쟁력과 가능성을 직접 확인할 수 있었다"며 "과기정통부는 앞으로 미래 미디어 산업의 핵심으로 부상하고 있는 OTT산업을 위해 콘텐츠 제작, 플랫폼 경쟁력 강화, 해외 진출을 아우르는 생태계 육성에 역량을 집중할 것"이라고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr