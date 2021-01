택배 노조, 노동환경 개선 잠정합의안 추인…총파업 철회

[아시아경제 정동훈 기자] 택배 노동자의 노동환경·처우개선 문제를 놓고 갈등한 택배 노사가 결국 사회적 합의안을 도출하고 노조는 파업을 철회하기로 했다.

29일 전국택배노조에 따르면 노조는 이날 오전 10시 서울·부산 등 전국 7개 지부에서 잠정합의안 추인을 위한 조합원 총투표를 진행해 투표율 89%에 찬성 86%로 합의안을 추인했다. 당초 파업 출정식을 열기로 했던 노조는 승리 결의대회를 열었다. 노조 측은 "택배현장의 과로 구조를 근본적으로 바꾸는 거대한 흐름이 시작됐다"며 "잠정합의안이 추인됨에 따라 파업을 종료하고 30일부터 업무에 복귀함을 알려드린다"고 밝혔다.

전날 택배 노사는 국토교통부, 국회 여야 관계자 등이 참여한 가운데 6시간의 토론 끝에 잠정합의안을 도출했다. 노조 측은 해당안 추인 절차를 밟기위해 긴급 확대중앙집행위원회를 개최했고 29일 오전 중으로 잠정합의안의 추인을 위한 전체 조합원 총회를 개최하기로 결정했다. 합의안에는 분류작업 인력 투입 등 세부 쟁점에 있어 이전 합의안보다 구체화된 것으로 알려졌다.

앞서 이달 21일 택배업계 노사는 분류 작업을 택배사 책임으로 명문화하는 것을 골자로 하는 1차 사회적 합의문에 합의한 바 있다. 하지만 노조 측은 현장에서 분류인력 투입이 원활히 이뤄지지 않아 택배기사들이 다시 분류작업에 내몰리고 있다며 총파업을 다시 하겠다고 선언했다. 택배노조 측은 "택배회사가 지점이나 영업점에 합의를 전면 부정하는 공문을 내린 것이 확인되고 있다"며 "합의문에 서명한 지 닷새 만에 분류작업을 택배회사가 책임지기로 한 합의를 파기했다"고 주장했다.

당초 택배노조는 이날 오전 파업 출정식을 열고 파업에 나설 예정이었다. 전국 택배기사 노조원 5500명이 참여하는 5만여명의 약 11% 수준이다. 하지만 코로나19로 인해 비대면 소비가 급격히 늘어나고 설을 앞두고 물동량이 더욱 늘어난 만큼 택배 노동자들의 파업이 택배사와 정부 양쪽에 모두 부담이 됐을 것으로 보인다. 실제 정부·여당은 전날 노조와 택배회사를 상대로 적극적인 설득 작업에 나섰던 것으로 알려졌다.

