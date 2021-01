[아시아경제 임혜선 기자] 롯데GRS의 롯데리아가 다음달 5일까지 버거 2개 할인 프로모션을 실시한다.

이번 프로모션은 롯데리아 장수 제품인 데리버거를 정상 가격인 5400원에서 약 28% 할인한 3900원에 판매하는 행사다.

롯데리아 데리버거는 1988년 출시 이후 30년 이상 판매 된 장수 제품이자, 매월 100만개 이상 판매되는 인기 대표 제품이다.

