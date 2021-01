정부, 쌍용차 협력업체에 만기연장·원리금 상환 유예·신규 자금 지원 등 추진"

산업경쟁력 강화 관계장관회의

쌍용차 협력업체 상황·지원방안 논의

부품기업 공급망·고용 유지 위해 유동성 공급

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부가 쌍용차의 유동성 부족으로 어려움을 겪고 있는 부품협력업체에게 만기연장·원리금 상환유예 등 유동성 지원을 확대하기로 했다. 경영 부담 완화를 위해선 국세·관세 납부기한을 연장하기로 했다.

산업통상자원부는 29일 산업경쟁력 강화 관계장관회의를 열고 이 같은 내용을 담은 쌍용차 부품협력업체에 대한 유동성 지원 확대 조치를 마련했다고 밝혔다.

우선 정책금융기관과 시중은행은 협력업체에 만기연장 및 원리금 상환유예 등을 적극적으로 지원하기로 했다.

일시적 경영애로를 겪는 협력업체에게는 KDB산업은행과 IBK기업은행, 신용보증기금, 기술보증기금, 중소벤처기업진흥공단 등의 정책금융 프로그램을 활용해 유동성을 지원한다. 구체적으론 산은·기은·신보가 주력산업(자동차 등) 협력업체 전반에 대해 현재 운용 중인지원 프로그램 등을 활용해 지원하고 필요시 한도 추가확보도 검토하기로 했다. 특히 신보는 쌍용차 발행 어음의 상환 등으로 인해 경영상 어려움을 겪는 협력업체를 위한 긴급 유동성 지원에 나선다.

중진공은 일시적인 경영애로를 겪는 협력업체 중 기술성·사업성이 우수한 기업을 대상으로 전용자금 500억원을 지원하고, 기존 융자지원 협력업체에게는 특별 만기연장을 제공한다. 기보는 납품대금 연체 등으로 일시적인 경영애로를 겪는 협력업체 중 성장 잠재성 높은 기업에 '경영개선 지원 보증'을 제공한다.

국세청과 관세청은 일시적 경영애로를 겪는 협력업체의 경영 부담 완화를 위해 국세?관세 납부 지원에 나선다. 국세는 신청시 납부기한 등 연장과 압류·매각의 유예를 적극 지원하고, 관세의 경우 무담보 납기연장 및 분할납부 지원을 유지하기로 했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr