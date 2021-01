아성다이소, '작가 콜라보 2' 출시…사회적 동행 의미 담아

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 29일 지난해에 이어 상생과 동행 프로젝트의 일환으로 '작가콜라보 2'를 출시한다고 밝혔다.

'작가 콜라보 프로젝트'는 뛰어난 디자인 역량을 보유한 신진 작가를 발굴해 상품 출시 기회를 제공하기 위해 기획됐다. 지난해 1월 '작가콜라보 1'에서는 ‘양치기 작가, zzi(찌) 작가, 나봉 작가, 시호 작가’가 참여해, 총 20여 종 상품을 출시했고 고객들에게 큰 인기를 끌었다.

이번에는 신진 작가들에게 재능을 펼칠 기회를 제공하는 것뿐만 아니라 사회적 기업인 오티스타와 협업으로 이번 프로젝트에 사회적 동행의 의미를 담았다. '오티스타'는 자폐인 디자이너의 재능 재활을 돕고 사회적 자립이 이루어질 수 있도록 지원하는 사회적 기업이다.

오티스타의 상품에서는 멸종위기 생물이 동화처럼 디자인된 상품을 만나볼 수 있다. ‘벤쿠버섬마못, 북방털코웜벳, 미선나무’ 등 멸종위기 생물이 시장가방, 분리수거함, 종이방향제 등 생활용품에 동화책 속 그림처럼 디자인되어 있어 특별한 느낌을 준다.

아성다이소 관계자는 “앞으로도 사회적 기업과의 협업을 통한 상생과 함께 신진 일러스트 작가에게 재능을 펼칠 기회를, 고객님에게는 참신한 쇼핑의 즐거움을 줄 수 있는 상품을 계속 출시할 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr