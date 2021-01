성남시, 설 연휴 앞두고 다중시설 '집중방역'…776명 투입

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 설 연휴를 앞두고 다음 달 1일부터 10일까지 코로나19 집중 방역을 실시한다.

성남시는 이 기간 다중이용시설인 야탑 종합버스터미널, 전통시장 11곳, 골목상권 21곳을 중심으로 방역 작업을 벌인다고 29일 밝혔다.

시는 방역 작업에 성남시 공공근로자와 민관합동방역단, 성남시자율방재단 등 776명을 투입한다.

특히 다음 달 8일에는 자율방재단이 모란종합시장을 집중 방역한다.

시는 귀성ㆍ귀경 관련 코로나19 유입 차단ㆍ예방 대책도 마련했다.

성남시청 야외 주차장에 있는 드라이브 스루 방역센터를 통해 귀성ㆍ귀경 차량을 대상으로 소독 서비스를 진행한다. 또 방역 인력이 초미립자 살포기로 차량 내 방역 약품을 분사하고 핸들, 손잡이 등 감염이 일어나기 쉬운 차량 내 구석구석을 닦아 준다.

시는 설 연휴 시민이 자가 방역을 할 수 있도록 방역 장비도 지원한다.

50개 동 행정복지센터를 통해 다음 달 10일부터 15일까지 분무기 형태의 5ℓ짜리 소독 장비를 시민에게 빌려준다.

시 관계자는 "최근 코로나19가 주춤하고 있으나, 재유행이 발생하지 않도록 코로나19를 유입 차단ㆍ예방하는 방역 소독에 행정력을 집중하겠다"면서 "시민들도 설 연휴에 마스크를 착용하고, 귀성 또는 귀경하는 사람들은 차량 방역 서비스를 반드시 이용해 달라"고 당부했다.

