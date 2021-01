ADT캡스, '대한민국 퍼스트브랜드 대상' 무인경비서비스 부문 수상

24만 소비자 조사 결과 2021년 가장 기대되는 보안 브랜드 1위 선정

[아시아경제 김철현 기자] 보안전문기업 ADT캡스는 27일 서울 영등포구 콘래드 호텔에서 열린 '2021 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 시상식에서 무인경비서비스 부문 7년 연속 대상을 수상했다고 밝혔다.

올해로 19회를 맞은 '대한민국 퍼스트브랜드 대상'은 한국소비자포럼 주최로, 온·오프라인 소비자 조사를 통해 2021년 활약이 가장 기대되는 1위 브랜드를 선정한다. 총 24만여 명이 참여하는 소비자 조사를 통해 ADT캡스는 무인경비 서비스 부문 후보 브랜드 중 가장 높은 평점을 받아 7년 연속 무인경비 서비스 대상을 수상했다.

ADT캡스는 무인경비 서비스의 핵심인 신속한 출동과 체계적인 관제, 사후관리(A/S) 등 보안 서비스 품질을 개선하는 한편, 전문성을 기반으로 차별화된 통합보안솔루션을 제공해 왔다. 특히 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대응하기 위해 ICT 기술을 기반으로 한 다양한 비대면 보안 서비스 및 방역 솔루션을 선보였다.

올해 정보 보안 1위 기업인 SK인포섹과의 합병을 통해 새로운 통합법인 출범을 앞두고 있는 ADT캡스는 기존 물리보안과 정보보안 산업의 경계를 허물고 융합 보안산업을 선도할 계획이다. ADT캡스 관계자는 "앞으로도 대한민국을 대표하는 보안기업으로서 혁신적인 보안 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr