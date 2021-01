[아시아경제 임혜선 기자] 남양유업이 '우리 가족 육아 에피소드' 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

이벤트 참여 방법은, 남양유업 인스타그램 공식 계정을 팔로우하고 이벤트 페이지 댓글에 ‘나를 웃게 만든 우리 아이 육아 에피소드’를 남기면 된다. 다음 달 1일까지 진행되는 이번 이벤트는, 참여자 중 추첨을 통해 아이 간식 ‘아인슈타인 순수유과볼’ 제품 2종을 제공한다. 자세한 사항은 남양유업 인스타그램에서 확인 가능하다.

