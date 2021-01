[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점은 오는 31일까지 압구정본점 등 전국 15개 전 점포 식품관 내 설 선물세트 특설 행사장에서 정관장 선물세트를 구매하는 고객 대상으로 상품권을 증정하는 프로모션을 진행한다.

현대백화점은 행사 기간 동안 KB국민·현대·우리·BC·NH농협카드를 사용해 정관장 선물세트를 20만·40만원 이상 구매하는 고객들을 대상으로 구매 금액대별로 각각 현대백화점상품권 2만·4만원을 증정할 예정이다.

