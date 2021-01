광주시, 광융합산업 지원 사업 사업자 모집

2월15일까지 접수…지역 광산업 관련 법인·단체 대상

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 변화하는 기업 환경에 맞춰 기존 광산업에서 광기술과 밀접한 기술을 연계한 광융합산업으로 사업범위를 확대하는 내용으로 ‘광융합산업 지원 사업’의 사업자를 모집한다고 27일 밝혔다.

광융합산업 지원 사업은 글로벌 광융합 비즈니스 경쟁력 강화 지원, 광융합산업 통계조사 분석 지원, 국제광융합산업전시회 및 컨퍼런스 개최, 광융합산업 제품 시험평가 및 인증획득 지원 등 4개 사업으로 구성됐다.

응모자격은 지역 광융합산업의 경쟁력 강화 등 체계적 지원을 성실히 수행하며 광주시에 소재하고 활동하는 광산업 관련 법인 또는 단체다.

신청기간은 내달 3일부터 15일까지로, 광주시는 단체의 적격성, 사업계획의 적정성 등을 종합 고려해 오는 3월 중 사업자를 선정 공고할 예정이다.

사업 참여를 희망하는 법인 및 단체는 28일부터 시 홈페이지 고시·공고란에서 ‘2021년 광융합산업 지원사업’을 검색한 후 신청서를 내려 받아 시 미래산업정책과로 방문 및 우편으로 신청하면 된다.

오동교 시 미래산업정책과장은 “이번 지원사업에 지역 특성을 반영해 체계적으로 기업 지원을 수행하겠다”며 “역량 있는 많은 법인과 단체가 지원하길 바란다”고 말했다.

