홈플러스, 굴비부터 랍스터까지…설 명절 수산 선물세트 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 27일 대표적인 명절 선물세트로 꼽히는 굴비부터 대형 랍스터까지 다양한 수산 선물세트를 선보인다고 밝혔다.

설 명절을 앞두고 김영란법(부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률) 농수산물 및 농수산가공품 선물가액이 20만원으로 일시 상향 조정됨에 따라 프리미엄 연어 선물세트 등 한층 고급화된 수산 선물세트가 다양하게 마련됐다.

특히 올해 설에는 살아있는 활점보랍스터를 매장에서 직원이 직접 포장해 택배가 아닌 홈플러스 배송차량으로 전달해준다. 캐나다 항공직송으로 수입한 활점보랍스터 중 950g 내외의 빅사이즈(Big size)로만 엄선해 2마리를 한 데 모은 ‘활점보랍스터 선물세트’를 9만9900원에 판매한다.

가격부담을 줄인 자숙랍스터 선물세트도 있다. 봄철 북태평양 심해에서 잡은 랍스터를 바로 자숙해 더 신선한 자숙랍스터(420g 내외) 4마리로 구성된 ‘자숙랍스터 세트’는 3만9900원이다.

홈플러스 관계자는 “올해 설 홈플러스의 수산 선물세트는 전통적인 스테디셀러 명절 선물세트인 굴비 선물세트부터 살아있는 점보랍스터 선물세트에 지속가능 ASC인증을 받은 전복과 미역까지 프리미엄 선물세트의 다양화를 꾀해 고객 선택의 폭을 넓힌 것이 특징”이라고 말했다.

