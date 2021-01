홈플러스, 설 맞이 주방용품 최대 50% 할인

코로나19 홈쿡 확산에 명절 주방가전 수요 예년 설 대비 2배 성장

식기세척기 117%, 밥솥 29%, 전기팬그릴 30%, 에어프라이어 10%↑

내달 10일까지 주방용품, 조리가전, 신선식품 등 저렴하게 선보여



[아시아경제 김유리 기자] 명절 주방용품 시장이 들썩이고 있다. 차례·가족 식사 준비로 주방용품을 새로 사는 소비자가 많은 시기인 데다 최근엔 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 따른 '홈쿡' 트렌드로 주방용품 사용이 크게 늘면서 '명절 구매 찬스'에 더 많은 소비자가 몰리고 있어서다.

27일 홈플러스에 따르면 지난해 추석 시즌 식기세척기 매출은 전년 동기 대비 117% 급증했다. 밥솥 29%, 전기팬그릴, 커피메이커, 토스터기 각 30%, 에어프라이어 10%, 전기레인지 4% 등도 매출이 증가했다.

홈플러스는 이번 설을 앞두고도 주방용품을 찾는 소비자가 늘어날 것으로 예상하고 28일부터 2월10일까지 2주간 전국 점포와 온라인에서 '주방용품 기획전'을 연다. 기획전을 통해 주방 조리도구, 조리가전, 저장용품 등을 최대 50% 할인 판매한다.

멀티쿠커 쿠쿠 스피드 팟(CMC-A0655FB)을 10만9000원에 내놓고, 쿠쿠 IH 압력밥솥(HPF0668SH)은 17만9000원에, 쿠첸 IH 압력밥솥(HA0630SK)은 18만9000원에 판매한다. 쿠쿠·쿠첸을 일정 금액 이상 구매 시에는 최대 3만원 상품권도 증정한다.

키친아트 찜 가마솥은 4만9900원, 도무스 두판 미니그릴은 3만4900원, 홈플러스 시그니처 사각 멀티 그릴·중소형 그릴은 각각 5만9900원, 3만9900원~5만9900원에 내놓는다. GS 에어프라이어 3종(2.6~5.5ℓ)은 행사카드 결제 시 2만원 할인되며 쿠진아트·키친아트 와플메이커 2종은 각 5만9800원, 2만7900원에 판다. 멀티쿠커 2종은 각 4만9900원, 6만9800원에 저렴하게 내놓는다.

감성적인 디자인으로 인기를 끌고 있는 네오플램 FIKA 스타터세트(쁘띠웍팬 18cm, 양수냄비 18cm)는 6만3900원, 구매 시 5000원 상품권을 증정하며 광주요 단지 연쑥빛 단반세트(4입)와 면기세트(2입)는 각 3만4900원에 판매한다.

테팔 100여종과 해피콜 90여종 최대 30% 할인, 코렐 식기 단품 전품목 최대 30% 할인, 쿠진아트 주방용품 30여종 20% 할인, 덴비 엘레멘츠 시리즈 식기 57여종 각 9900원, 1만2900원 등도 선보인다. 일정금액 이상 구매 시 상품권도 증정한다. 에코젠 올품락 프리미엄 스텐밀폐 11종 7900원~1만2900원, 락앤락·글라스락·코멕스 밀폐용기 150여종 최대 50% 할인, 락앤락 진공쌀통 2종(10㎏·20㎏) 각각 7만9000원, 9만9000원이다.

주요 신선 먹거리도 저렴하게 선보인다. 28일부터 2월3일까지 마이홈플러스 회원 대상 미국산·호주산 냉장 찜갈비 최대 40% 할인, 농협안심한우 구이류 전품목 30% 할인, 브랜드 돈육 앞다리·뒷다리 20% 할인, 부산고등어(마리, 특대), 완도전복(100g, 중), 남해안생굴(250g), 손질오징어(대), 남해생참돔(마리, 대), 고창생민물장어(100g), 남해삼치(마리, 특대), 제주참조기(마리) 등 수산물도 20% 할인 판매한다.

이창수 홈플러스 트레이드마케팅총괄이사는 "코로나19 사태로 수요가 높아진 주방용품 구매 부담을 낮추고 최근 시세가 크게 오른 신선 식재료도 저렴하게 선보이고자 행사를 마련했다"며 "명절 장바구니 물가안정을 위해 지속적으로 대규모 프로모션을 이어갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr