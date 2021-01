풀무원건강생활, 반려견 주식 아미오 ‘건강담은식단’ 3종 출시

'관절케어', '체중케어', '장케어' 등 3종 구성

[아시아경제 임혜선 기자] 풀무원건강생활은 반려견 기능성 주식 제품 아미오 '건강담은식단' 3종을 출시한다고 26일 밝혔다.

'건강담은식단' 3종은 유럽식 오픈형 계사의 동물복지 농장에서 자란 닭을 주원료로 사용했다. 여기에 양질의 곡물과 야채를 더해 반려견의 균형 있는 건강을 돕는 제품이다. 국내에서 재배된 쌀과 유기농 현미, 보리, 귀리 등과 고구마, 당근, 호박 등을 넣고, 풀무원이 자체 개발해 특허받은 식물성 유산균 ‘PMO 08’을 함유했다.

‘건강담은식단 관절케어’는 반려견의 관절 건강을 위한 제품이다. 바르게 기른 국내산 닭고기와 국내산 오리, 알래스카산 명태를 혼합해 양질의 단백질을 채웠다. 또 관절 건강에 도움을 주는 글루코사민을 넣고, 해조류에서 추출한 해조칼슘으로 칼슘 성분을 보충했다.

‘건강담은식단 체중케어’는 실내 생활로 활동량이 적거나 중성화 수술 후 체중 관리가 필요한 반려견의 체중 조절을 돕는 제품이다. 자사의 다른 제품보다 낮은 칼로리와 적은 지방 함량으로 가볍게 설계한 제품이다. 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료인 공액리놀레산(CLA)을 함유했다. ‘건강담은식단 장케어’는 불규칙적인 배변습관을 가졌거나 배변이 힘든 반려견의 장 건강을 집중 관리해 주는 제품이다.

‘건강담은 식단’ 3종 가격은 1kg 1만6000원, 2만8000원 등이다. 아미오몰에서 ‘건강담은식단’ 제품 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 ‘헬씨믹스 트릿’ 간식 3종을 증정하는 프로모션도 오는 31일까지 진행한다.

