중앙행정기관, 지자체 등 공공기관 대상 정보공개 운영실적 평가

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 행정안전부에서 주관한 정보공개 종합평가에서 우수 기관으로 선정됐다.

이번 평가는 2019년과 2020년 실적을 사전정보공표, 원문정보공개, 정보공개청구처리, 고객관리 등 4개 분야 10개 지표를 설정해 정보공개 운영실적 전반에 대한 종합평가가 이뤄졌다.

시는 사전공표 공표 등록건수, 정보목록 공개율, 비공개 세부 기준 적합성 등에서 높은 평가를 받아 지난 평가의 ‘보통’에서 한단계 상승한 ‘우수’ 등급을 받았다.

유호진 소통담당관은 “정보공개 종합평가를 통해 국민의 알권리와 시정 운영의 투명성을 높이는 행정혁신을 기대한다”며 “이번 평가를 계기로 부족한 부분을 채우고 개선해 정보공개 운영수준을 향상할 수 있도록 더욱 노력해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr