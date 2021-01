[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주소방서 화북119센터가 최근 집단공급시설(공동주택 등)을 대상으로 이사철(신구간) 이사 시 ‘가스시설 막음조치’ 확인을 당부하고, 관계자 화재예방 교육 및 가스안전 홍보 리플릿을 배부하고 있다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr