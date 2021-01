포항시, 죽장면 상사·석계리에 '산림경영단지' 조성 … "임산물 수익 창출"

산림청 공모사업 선정돼 향후 10년간 75억 지원받아…포항시산림조합과 MOU

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 22일 포항시산림조합 숲마을에서 '산림경영단지 조성사업'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 양 기관은 업무협약을 통해 '선도 산림경영단지' 조성을 위한 재정적·행정적 지원, 단계별 사업계획 수립 및 시행에 공동 협력키로 했다.

'선도 산림경영단지 조성사업'은 사유림의 소유규모가 영세한 지역 난개발을 막고, 풍요로운 산림으로 경영하는 것을 목표로 산림청 전국 공모를 통해 추진하는 프로젝트다.

포항시는 지난해 9월 25일 죽장면 석계리 및 상사리 지구가 '선도 산림경영단지'로 최종 선정되면서, 올해부터 2030년까지 10년간 총 75억원(국비52억 원)에 달하는 사업비 지원을 받게 됐다. 2021 선도경영단지로 선정된 곳은 포항, 무주, 곡성 총 3곳이다.

포항시는 최근까지 공익적 가치로만 평가받던 산림에 집단화?규모화 된 산림경영단지를 조성함으로써 단기적으로 산딸기 엄나무 등 임산물을 재배, 수익을 창출해 나갈 방침이다. 또한 장기 소득사업으로 우산고로쇠를 식재·관리하는 등 체계적으로 산림을 경영한다는 계획이다.

이강덕 포항시장은 "포항시산림조합과 업무협약을 통해 전국 최고의 선도 산림경영단지가 되도록 할 것"이라며 "농산촌 지역에도 좋은 일자리가 생기면서 51만 포항 인구 정책에 기여하는 바가 클 것"이라고 기대감을 나타냈다.

