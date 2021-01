김천상무프로축구단 '1기 신병' 누굴까 … 선수 15명 맞추기 '이벤트'

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 김천상무프로축구단(대표이사 배낙호)은 22일부터 29일까지 '1기 신병을 맞혀라' 이벤트를 실시한다고 22일 밝혔다.

오는 2월3일 발표 예정인 김천상무 1기 신병 선수들을 예측하는 이벤트다. 희망자는 김천상무 합격 예상 선수들의 이름을 적어 김천상무 SNS 채널 메시지로 정답을 보내면 참여가 완료된다.

최종 합격자 수는 미정이기 때문에 합격 예상 선수의 이름만 적어 응모하면 된다.

정답자 한 선수 당 +1점, 오답자 한 선수 당 ?1점이며 합산 점수 1등이 당첨자로 선정된다. 예를 들어 열 다섯 선수의 이름을 적어 냈고 열 네 명이 정답, 한 명이 오답일 경우 총 +13점이다.

당첨자 발표는 2월 4일이며 국군체육부대의 최종합격자 발표 일정에 따라 지연될 수 있다. 당첨자에게는 구단 MD를 증정하며 3월 중으로 발송할 예정이다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr