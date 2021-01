금감원 조직개편...'금융소비자 보호' 방점

[아시아경제 박지환 기자] 금융감독원이 최근 보험과 사모펀드 등 분쟁 수요가 급증함에 따라 분쟁조정 전담부서를 추가로 신설하기로 했다. 디지털 금융과 금융혁신 지원 등의 지원을 위해 기존 IT·핀테크 관련 조직을 디지털금융 감독·검사부서 체제로 전환한다.

금융감독원은 21일 증가하는 금융 디지털화 감독 수요에 대응하고 금융소비자보호를 강화하기 위해 조직개편을 진행한다고 밝혔다.

금감원은 우선 금융소비자보험처 기능을 재편했다. 금융소비자보호감독국과 금융상품판매감독국을 통합해 금융소비자보호법, 소비자보호 제도, 금융상품 판매 관련 기획·제도 개선 업무를 금융소비자보호총괄국으로 일원화했다. 금융상품분석실의 상품 단계별 분석기능에 소보자보호실태평가, 미스터리 쇼핑 등 현장점검 기능을 보강하기 위한 목적이다.

금융민원총괄국에는 민원 관련한 제도·분석·조사기능을 집중하고 분쟁조정 전담부서를 추가 신설해 실손의료비, 사모펀드 등 급증하는 분쟁 수요에 빠르게 대응할 예정이다.

금융의 디지털화와 금융혁신 지원을 위해 정보기술(IT)·핀테크 관련 조직을 디지털금융 감독 및 검사부서 체재로 전환했다. 핀테크혁신실을 디지털금융감독국으로 재편해 IT·전자금융업자 등에 대한 감독을 전담하고 신규 인허가 수요에 대응한다는 복안이다. IT·전자금융업자, 마이데이터 사업자 등에 대한 검사는 디지털금융검사국이 전담한다.

신규감독수요와 감독수요 급증에 대응해 회계기획감리실을 감사인감리실로 재편했다. 회계법인의 공공성 강화에 대응하고 감독방식도 외부감사품질 제고 및 사전예방 중심으로 전환했다.

팀 단위 조직도 보강했다. 펀드 등록·심사 적체를 해소하기 위해 자산운용감독국 내 펀드심사팀을 2개팀으로 보강하고 최근 검사수요가 급증하고 있는 자산운용검사국 내 검사팀을 추가로 신설했다. ESG 관련 대외협력 및 국제 공조 강화 등을 위해 국제국 내 지속가능금융팀도 신규로 만들었다.

금감원은 "나머지 팀장·팀원 인사를 2월말까지 진행해 정기인사를 마무리할 예정"이라며 "앞으로도 능력과 성과 중심의 인사문화를 지속적으로 정착시켜 나감으로써 국민과 시장으로부터 신뢰받는 감독기구가 될 수 있도록 노력해 나가겠다"고 밝혔다.

