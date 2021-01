해남군 ‘공정·공평·공개’ 민선7기 군민중심 군정 만든다

명현관 군수, 상명하달 지양 ‘합리적 의사소통’ 강조

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군은 민선7기 군정운영방침인 ‘공정, 공평, 공개’를 군정의 전 영역으로 확장해 군민 자긍심을 높이고, 군정 발전의 동력으로 추진해 나가고 있다고 21일 밝혔다.

명현관 군수는 전 직원 영상회의를 통해 “올해는 민선7기의 역점 사업들이 결실을 맺는 시기로 군정 성과를 군민들이 체감할 있도록 사업 추진에 속도를 높이고, 누수가 없도록 만전을 기하기 바란다”고 밝혔다.

특히 공정, 공평, 공개의 민선7기 군정운영 방침이 자리잡으면서 지난해 청렴도 평가에서 전남도 내 최고 성적을 거두는 등 성과를 보여온 만큼 군정의 전 영역에서 이를 강화해 나갈 것을 주문했다.

명군수는 “공정, 공평, 공개의 군정 철학은 과거 독단적으로 군정을 이끌어가던 폐해를 방지하고, 군정의 주체를 군민 중심으로 만들어 나가는 의미”라며 “군수부터 인사, 공사에 개입하지 않겠다는 약속을 지켜오면서 군정의 전반에 청렴한 문화가 정착되는 긍정적 변화가 일고 있다”고 전했다.

해남군은 사업추진시 읍·면장과 실·과·소장의 책임제를 강화해 상향식 소통 체계를 확립하는 한편 군민과 충분한 공감대를 형성하는데 주력해 나가고 있다. 군민-읍·면장-실·과·소장으로 이어지는 합리적 의사결정 시스템으로 군민들의 군정 신뢰를 높이는 것을 목표로 하고 있다.

민선7기 시작과 함께 ‘공정, 공평, 공개’ 군정 운영방침을 천명하고, 꾸준히 추진해온 결과 해남군은 매니페스토 평가 2년 연속 최우수(SA)등급을 획득하고, 국민권익위 청렴도 평가 3년 연속 2등급 달성 등 괄목할만한 성과를 평가받고 있다.

명현관 군수는 “민선 7기 이후 외부에서 보는 해남의 이미지는 물론 우리 군민들의 자긍심 또한 놀라울 만큼 많이 높아졌다”며 “앞으로도 군민을 최우선으로 하는 공정, 공평, 공개의 운영방침으로 더욱 신뢰받는 군정을 만들어 나가겠다”고 의지를 밝혔다.

