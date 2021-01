[포토]중랑구 ‘중랑부동산자산최고경영자과정’ 원우생 성금 전달받아

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 20일 오후 2시 ‘중랑부동산자산최고경영자과정’ 원우생들로부터 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금을 전달받았다고 밝혔다.

류경기 중랑구청장과 원우생들 소규모만 참석해 진행된 이번 전달식에서는 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금 789만원을 전달받았다.

류경기 중랑구청장은 “지역에 사랑나눔을 실천해주신 원우생 여러분께 진심으로 감사드린다.”며, “전달해주신 성금은 어려운 이웃을 위해 소중히 사용하겠다.”고 말했다.

구는 2017년 제1기를 시작으로 현재 제4기까지 4년간 중랑부동산자산최고경영자과정 수료생을 배출한 바 있다.

과정은 부동산 시장분석과 투자전략, 자산관리 등 부동산 관련 실생활과 밀접한 교육 프로그램으로 진행돼 구민의 인기가 높다.

