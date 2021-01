KB자산운용, 채권형 ESG 펀드 출시.. 설정액 2200억원

[아시아경제 황준호 기자] KB자산운용이 채권형 ESG(환경·사회·지배구조) 사모펀드인 'KB리더스ESG전문투자형사모펀드제1호'를 20일 출시했다.

설정액은 2200억원으로 공사모를 모두 포함한 국내 채권형 ESG펀드 중 규모가 가장 크다. 이 펀드는 자산의 70% 이상을 채권에 투자할 계획이다. 초기 투자대상은 녹사지(녹색성장,사회책임,지배구조) 인증을 받아 발행된 채권과 이들 채권 발행사가 발행하는 채권, 한국기업지배구조원이 지정한 ESG 등급 최상위 3개 등급(A+, A, B+)에 해당하는 기업이 발행하는 채권이다.

임광택 KB자산운용 채권운용본부 전무는 "국내 ESG채권시장은 도입초기 단계로 지난해 채권 발행시장에서 녹사지 등급을 부여받은 채권은 전체의 1~2% 정도에 불과하다"며 "향후 시장확대에 맞춰 투자기준을 단계적으로 높여나갈 예정"이라고 설명했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr