[속보] 박근혜 전 대통령 코로나19 PCR 검사 음성판정… 외부병원 격리

속보[아시아경제 최석진 기자] 서울구치소에 수감 중 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 직원과 밀접 접촉한 박근혜 전 대통령이 20일 실시한 유전자증폭(PCR) 검사에서 음성 판정을 받았다.

법무부는 음성 판정이 나왔지만 예방적 차원에서 외부병원 입원을 통해 일정 기간 격리할 예정이라고 밝혔다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr