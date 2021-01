김광남 신임 광주 광산경찰서장 취임…‘공정한 경찰’ 천명

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김광남 제87대 신임 광주 광산경찰서장이 취임했다.

김 신임 광산경찰서장은 이날 열린 취임식에서 ‘공정한 경찰’이 될 것을 천명했다.

김 서장은 “최근 코로나19로 인한 ‘방역적 경찰활동’과 수사권 독립으로 인한 수사 주체성의 요구, 자치경찰제로서의 시작 등 격변하는 경찰조직에 대한 경찰의 역할과 위치를 고민해야 한다”고 강조했다.

이어 “경찰의 첫 번째 사명은 국민의 생명과 재산을 완벽하게 보호하는 ‘안전’이다”면서 “사명을 이루기 위해서는 “공정한 경찰”이 돼야 하며 그 현장에서 함께 하는 ‘퍼스트 인 라스트 아웃’을 실현하는 서장이 될 것“이라고 말했다.

취임식에 앞서 김 신임 서장은 광산경찰서 내 충의비 앞에서 광산지역 전몰 경찰관 75위에 대해 넋을 위로하고 그 희생을 기렸다.

한편 김 광산경찰서장은 충남 청양 출신 간부후보 42기로 경찰에 임관했다.

전남청 고흥경찰서장, 전남청 형사과장, 전남청 완도경찰서장, 충남청 천안동남경찰서장, 충남청 수사과장 등을 역임했다.

