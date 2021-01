탁현민 "文기자회견 횟수…이명박·박근혜보다 많아"

"문 대통령 현장 방문 박제화된 현장 둘러보는 것으로 다하지 않아"

[아시아경제 한승곤 기자] 18일 열린 문재인 대통령 신년 기자회견에서 '최근 소통을 많이 하지 않는다'는 비판이 나온 가운데 탁현민 청와대 의전비서관이 "이제는 당연해진 '조율 없는 기자회견'도 이전 정부들에선 시도조차 하지 않았다"고 반박했다.

탁 비서관은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "사전에 예정된 질문을 주고받던 기자회견과 문재인 정부의 기자회견 횟수를 단순 비교해 봐야 부끄러움은 이전 정부의 몫일 것"이라며 이같이 강조했다.

탁 비서관은 "굳이 기자회견 횟수를 단순 비교한다 해도 이명박 전 대통령 18회(국내5·외교8·방송5), 박근혜 전 대통령 16회(국내3·외교13), 그리고 임기 1년 이상을 남겨 놓은 문재인 대통령은 현재 19회(국내9·외교7·방송3)"라고 설명한 뒤 "문 대통령의 현장 방문은 단순히 박제화된 현장을 둘러보는 것으로 다하지 않았다"고 말했다.

탁 비서관은 "(대통령께서) 현장을 방문하기 전후로 연관된 사람들과의 간담회와 환담은 물론, 식사와 차담을 통해 의견을 듣고 조율하는 자리를 가졌다"면서 "코로나19로 현장 방문 자체가 제한된 상황이지만 적어도 지난해 봄 이전까지 현장 방문은 다른 어떤 일정보다 국민을 대면하던 시간이었다"고 설명했다.

그러면서 "그럼에도 국민들께서 대통령 말씀과 생각을 더 궁금해한다는 것은 주지의 사실"이라며 "대통령께서 오늘 말씀하셨던 것처럼 어떤 형식과 내용이든지 더 많고 생생한 대화와 토론 자리가 앞으로 많이 만들어질 것이라 생각한다"고 전했다. 이어 "대통령과 언론, 국민이 만날 수 있는 자리가 더 많이 만들어질 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

앞서 이날 청와대 춘추관에서 열린 신년 기자회견에서 문 대통령은 '최근 소통이 많지 않다. 불통의 모습을 보인다'는 의견에 "반드시 기자회견만이 국민과의 소통이라고 생각하지 않는다"고 답했다.

문 대통령은 "어느 대통령보다 현장 방문을 많이 했고 작은 그룹이긴 하지만 양방향 대화를 주고받는 경우가 많이 있었다. 여러 가지 방식으로 국민과의 소통을 위해 노력해왔다"고 밝혔다.

또한 "최근 코로나19 상황 때문에 간격이 벌어지면서 소통이 부족했다고 느낀다면 소통을 늘릴 수 있는 노력을 하겠다"며 "앞으로 여건이 보다 좋아지지 않을까 기대하고 있다"고 말했다.

