허창수 전경련 회장, 바이든 대통령 취임 축하…"일방적 무역조치 복구 힘써달라"

[아시아경제 이동우 기자] 허창수 전국경제인연합회 회장은 20일 취임한 조 바이든 제46대 미국 대통령에게 축하 서한을 전달하고 한미동맹 강화와 양국간 경제협력 확대를 위해 노력해줄 것을 요청했다.

허 회장은 서한을 통해 “바이든 대통령의 취임은 미국민 뿐만 아니라 세계 시민들에게도 새로운 날의 시작” 이라며 바이든 대통령의 국제협력 질서 재건으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 글로벌 대위기를 국제사회가 공동 극복할 수 있는 전세 역전의 계기가 마련되었다고 평가했다.

허 회장은 한미동맹과 관련하여 한국은 2차 세계대전과 한국전쟁 후 경제발전과 민주주의의 산실이 된 국가로 “동맹의 가치를 알린 표석”이라고 전했다. 또 바이든 대통령이 과거 W. 부시 행정부 상원 외교위원회 위원장과 오바마 행정부 부통령 등을 역임하던 시절부터 동맹관계를 중요시해왔음을 상기하고 이번 대통령 취임으로 한미동맹이 더욱 높은 차원으로 도약할 것으로 기대한다는 뜻을 강조했다.

허 회장은 "양국의 일자리 창출과 경제협력, 미래혁신의 원천인 1200여개 한미 양국 기업들의 자유로운 투자활동을 해치는 제도들을 개선해주실 것을 요청 드린다"고 당부했다. 더불어 지난 수년간 훼손되었던 자유무역·다자주의 질서를 회복하고, 시장경제 원칙에 충실한 상호 윈윈의 경제교류 원칙을 복구하여 줄 것을 요청했다.

끝으로 “세계경제 발전을 견인하는 인도태평양 비전 실현을 위해 글로벌 밸류체인(GVC)의 핵심주체인 한국 경제계도 자유무역 확대와 역내 경제 부흥, 신흥국 경제발전 지원의 중추적인 파트너로서 활약할 것”이라며 "한미 간 최고위급 민간 경제협력 채널을 운영해온 한국의 대표 경제단체로서 양국의 경제협력 확대와 우호증진을 위해 앞으로도 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

앞서 허 회장은 올해 첫 행보로서 제 117대 미국 의회에 입성한 4명의 한국계 하원의원들에게 무역확장법 232조 개정과 한국과의 경제관계 강화를 위한 적극적인 역할을 당부하는 서한을 송부한 바 있다. 또 그동안 미 의회 지도부를 비롯한 미 정계, 재계를 대상으로 무역확장법 232조의 한국 제외를 지속 건의하는 등 전경련의 대미 네트워크와 해외에서의 인지도를 활용한 민간외교를 펼치고 있다.

김봉만 국제협력실장은 "이번 서한은 한국 경제계의 바이든 대통령 취임 축하인사와 더불어 앞으로 新정부와의 발전적인 한미경제관계 설정을 위한 출발점을 의미한다"면서 ”전경련은 올해 미국의 신정부 출범에 따라 바이든 정부의 통상정책 방향 파악과 함께, 이에 부합하는 상호 윈윈 경제협력 전략 구상, 미국의 오피니언 리더들에게 한국의 통상현안 전달 및 상호 이해 제고 등을 비롯, 워싱턴과의 네트워크를 더욱 강화하는 역할에 집중할 것” 이라고 말했다.

