진주시, 동부 시립도서관 국제 설계 공모

2월 10일까지 참가등록 신청, 지역의 특화된 문화 공간 기대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 초장동에 건립 예정인 ‘동부 시립도서관’의 우수한 설계안을 선정하기 위해 국제설계공모를 진행한다고 18일 밝혔다.

동부 시립도서관은 7970㎡의 대지에 사업비 170억 원을 투입해 연면적 4400㎡에 지상 4층 규모로 건립된다. 올해 실시설계를 거쳐 2023년 개관할 계획이다.

이번 공모는 1월 18일부터 2월 10일까지 참가 등록 신청을 받는다. 3월 중 작품접수와 심사를 거쳐 4월에 최종 당선작을 선정할 예정이다. 1위로 선정된 작품에는 도서관의 실시설계 우선협상권을 부여하고 입상작에 대해서는 보상금이 지급된다.

시는 지역 정체성과 특수성을 고려한 선진화된 도서관을 건립으로 동부지역의 교육, 문화, 정보서비스를 강화해 지역 균형 발전을 이끈다는 목표다. 또 지역 주민들에게 문화교류와 지식 정보 제공 등 문화적 핵심 기능을 수행하고, 인근 장재공원 등과 조화를 이루어 최적의 문화중심 공간으로 만들 계획이다.

조규일 시장은 “동부 시립도서관의 국제설계공모를 통해 창의적이고 우수한 설계안을 선정해 지역의 새로운 특화된 도서관이 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

