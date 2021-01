거창군, 관내 임산부에게 친환경 농산물 지원

18일부터 관내 임산부 48만원(본인부담금 20%) 농산물 지원



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 출산율 제고와 친환경 농산물 소비 확대를 위해 관내 임산부에게 48만원 상당(본인부담금 20%) 친환경 농산물을 지원한다고 15일 밝혔다.

지원 대상은 신청일 현재 임신 중이거나, 출산 후 1년 이내인 산모이다.

단, 현재 지역사회통합 건강증진사업(영양 플러스)의 지원을 받는 임산부는 제외된다.

희망자는 18일부터 ‘임산부 친환경 농산물쇼핑몰에서 온라인 신청이 가능하며, 부득이한 경우 신청서와 주민등록등본, 임신·출산을 확인할 수 있는 서류(임신 확인서, 출생증명서, 산모 수첩 등)를 지참해 농업기술센터 친환경 농업 담당으로 방문?신청하면 된다.

구인모 거창군수는 “임산부에게 친환경 농산물을 공급함으로써 임산부의 건강, 나아가 미래 세대의 건강과 지역 친환경 농산물 소비 촉진에도 보탬이 될 것”이라고 말했다.

