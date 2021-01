김해시 '주민 주도 마을만들기사업' 본격화 … 농촌활성화지원센터 개소

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 주민 주도 마을만들기사업 활성화에 박차를 가한다.

14일 진영읍 더 봉하센터 내에 개소한 농촌활성화지원센터(이하 센터)는 농촌지역개발사업 전문가를 포함한 5명으로 운영된다.

시는 정부의 지방재정 분권 정책으로 농림축산부와 지방자치단체의 협약을 통해 국비를 지원하는 ‘농촌협약 시범사업’에 선정됨에 따라 정부 정책에 선제적으로 대응해 사업을 성공적으로 추진하기 위해 센터를 설립했다.

센터는 농촌 공동체, 주민자치 관련 정책 발굴, 프로그램을 개발, 협력 네트워크를 구성해 원활한 사업 추진을 지원한다.

강삼성 안전건설교통국장은 “농촌활성화지원센터는 앞으로 농촌 마을에 활력을 불어넣는 밑거름이 될 것”이라며 “주민공동체 역량 강화를 위해 노력해주길 바란다”고 말했다.

한편 마을만들기사업은 마을별 특화자원을 활용하고 주민 주도로 지역공동체를 활성화하는 사업으로, 김해시의 경우 2017년부터 11개 마을의 사업을 완료했거나 진행 중이다.

