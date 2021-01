월 구독료 내면 카톡 이모티콘 무제한…'이모티콘 플러스' 출시

이모티콘 플러스 월 구독료 3900원에 판매

5개 보관 가능…다운로드 횟수 제한 없어

메시지 내용에 맞는 '자동추천'도 제공

카카오톡 지갑에서 구독 신청해야

[아시아경제 한진주 기자] 카카오가 카카오톡에서 월 구독료를 내면 제한 없이 이모티콘을 사용할 수 있는 정기구독 상품을 선보인다.

13일 카카오는 월정액 상품 '이모티콘 플러스'를 출시한다고 밝혔다. 오픈 기념으로 한시적으로 3900원에 판매하며, 한 달 간 정기 구독자 대상 무료 체험 기회를 제공한다.

이모티콘 플러스를 구입하면 마음에 드는 이모티콘을 최대 5개까지 종류를 바꿔가며 다운로드 할 수 있다. 15만개 이상의 이모트(메시지 단위의 개별 이모티콘)를 자유롭게 사용할 수 있게 된다. 단품(2500원)을 구입하는 것보다 선택권이 넓어져 풍부한 감정 표현이 가능하다.

상황이나 감정 등 메시지 내용에 맞는 자동 추천도 제공한다. 예를 들어 이용자가 카카오톡 대화창에 단어를 입력하면 이모티콘이 추천되고, 대화의 맥락에 맞는 이모티콘을 추려서 보여준다. ‘고마워’, ‘미안해’, ‘뭐해?’, ‘바빠’, ‘졸려’ 등 자주 쓰이는 상황별 키워드로 이모티콘을 정리해서 보여줘 편리하게 사용 가능하다.

상품을 구독하려면 카카오톡 더보기 탭에서 ‘카카오톡 지갑’을 만든 뒤, 정기 구독을 신청하면 된다. 기존의 단품 판매 구입 과정그대로 유지된다.

카카오 관계자는 "지난 9년간 이모티콘 생태계 성장을 이끌며 수많은 창작자·이용자들의 의견에 귀를 기울여왔고 새로운 월정액 상품을 선보이게 됐다"며 "이용자들이 카카오톡 대화 속에서 마주하는 여러 감정과 상황을 더욱 자유롭고 풍성하게 표현할 수 있기를 바란다"고 말했다.

카카오는 지난 1년간 베타서비스를 진행해온 '톡서랍 플러스' 정식 출시했다. 기존에는 카카오톡 대화 내역만 백업할 수 있었지만 톡서랍 플러스를 이용하면 사진, 동영상, 파일, 링크, 연락처 등 각 채팅방에 흩어져 있는 디지털 자산들을 한 곳에 안전하게 보관할 수 있다. 실시간으로 자동 백업이 가능해 휴대폰 분실, 고장 등 피치못할 상황에서도 유용하게 활용 가능하다. 톡서랍 플러스는 월 990원에 100G의 용량을 제공한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr