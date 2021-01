[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 고성군청 4·5급 승진자 9명이 4000만원이 넘는 돈을 11일 이웃돕기 성금으로 기탁했다.

지난해 연말과 올해 초 정기인사에서 4·5급으로 승진한 고성군청 4급 공무원 3명, 5급 공무원 6명 등 승진자 9명 전원이 동참했다.

4급 승진자들은 1개월분 월급, 5급 승진자들은 400만원씩을 내 4370여만원을 만들었다.

이들은 "승진의 기쁨을 지역사회에 함께 나누고자 기부를 결정했다"며 "더욱 열심히 일하는 공직자가 더 좋은 행정으로 군민들에게 보답하겠다"고 말했다.

