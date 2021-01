요기요, 무신사와 '2021 물물교환 캠페인' 진행

각사 인기상품을 바꿔 고객에게 제공하는 이벤트

[아시아경제 김철현 기자] 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 배달 앱 '요기요'가 온라인 패션 스토어 무신사와 함께 각사의 '인기템'을 교환해 고객에게 선물하는 '2021 물물교환 캠페인'을 진행한다고 11일 밝혔다.

요기요는 새해를 맞아 이번 캠페인을 준비했다. 요기요의 1억원 상당 치킨 할인 쿠폰과 무신사 스탠다드의 기능성 발열내의 '힛탠다드' 1만장 등을 교환해 각 플랫폼의 고객에게 새해맞이 선물로 제공할 예정이다. 이벤트와 관련한 자세한 사항은 요기요와 무신사 앱에서 확인할 수 있다.

박채연 딜리버리히어로코리아 브랜드 고객경험 마케팅실 실장은 "새해를 맞아 무신사와 함께 고객들에게 재미와 혜택을 동시에 제공할 수 있는 캠페인을 진행하게 됐다"면서 "앞으로도 요기요는 더 많은 고객들이 맛있는 즐거움을 누릴 수 있도록 보다 다양한 혜택을 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr