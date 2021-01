▶최병주씨 별세, 이규정씨 남편상, 최세영(쌍용건설 상무)·최선주씨 부친상, 조미영씨 시부상, 정대영(과수원 학원 대표)씨 장인상 = 9일, 서울시 광진구 건국대학교병원 장례식장 202호, 발인 12일. ☎ 02-2030-7900

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.