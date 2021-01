한라, '양평역 한라비발디' 2월 분양 예정

[아시아경제 김유리 기자] 한라는 다음 달 경기 양평군 양평읍 양근리 산24-4 일원에 '양평역 한라비발디' 1602가구를 분양한다고 8일 밝혔다.

'양평역 한라비발디'는 1단지 750가구, 2단지 852가구 등 총 1602가구로 양평 최대 규모 아파트로 계획됐다. 남향 위주 배치와 다양한 테마공원 설계가 적용됐다.

KTX와 경의중앙선 양평역을 걸어서 이용할 수 있는 역세권 단지로 KTX 및 경의중앙선을 이용해 서울까지 출퇴근이 가능하다. KTX로 청량리역까지 20분대면 진입할 수 있다. 양평 버스터미널을 도보로 이용할 수 있으며 중부내륙고속도로 및 인근 국도를 통해 전국각지로의 이동도 수월하다. 수도권 제2순환고속도로(양평-화도 구간)가 2022년 말 개통 예정이고, 양평-이천 고속도로도 2025년 말 개통을 목표로 착공에 들어갔다.

단지는 양평읍 중심지에 위치해 양평시장, 하나로마트, 메가마트, 롯데마트 등에 도보로 접근이 가능하다. 양평군립도서관, 양평읍사무소, 양평군청도 인접했다. 단지 인근에 남한강과 양평생활체육공원이 있으며 양평교를 건너면 억새림과 양평나루께 축제공원, 교평지구공원 등 수변공원도 자리했다. 단지 인근에 양평중, 양일중, 양일고, 양평고 등 다수의 학교가 위치했다.

분양 관계자는 "수도권 신흥 주거단지로 각광 받고 있는 양평은 KTX을 이용하면 청량리역까지 20분대면 접근이 가능하고 기타 교통호재들로 인해 서울 송파, 강동, 강북 지역 거주자 및 수도권 거주자의 이전 수요가 많을 것으로 예상된다"며 "양평은 수도권 비규제지역으로 청약 조건도 비교적 자유롭다"고 말했다.

주택홍보관은 경기 하남시 미사강변 한강로 155에서 운영 중이다. 견본주택은 경기 양평군 양평읍 양근리 504-103에 2월 중 오픈 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr